В Красноярске в микрорайоне Северном продолжается строительство поликлиники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в микрорайоне Северном продолжается строительство поликлиники, работы не прекращаются даже в новогодние праздники. Как сообщает краевой минздрав, сегодня готовность объекта составляет 70%. Строительство проводится в рамках программы модернизации нацпроекта «Здравоохранение». Новое медицинское учреждение примет первых посетителей во второй половине 2023 года. Шестиэтажная современная поликлиника рассчитана на 500 посещений в день.

В настоящее время на объекте устанавливают навесные фасады, утепляют стены и монтируют навесные панели. Параллельно внутри здания устанавливают перегородки с шумоизоляцией, монтируют вентиляцию, отопление, слаботочные системы. Все – по графику.

Добавим, что в скором времени откроется новая поликлиника в микрорайоне Покровском, одна из крупнейших за Уралом. Она фактически готова, осталось решить некоторые оргмоменты и перерезать красную ленточку.