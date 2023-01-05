На Таймыр надвигаются 50-градусные морозы Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыр надвигаются пятидесятиградусные морозы. Экстренное предупреждение сделала Служба спасения Красноярского края: сегодня днем, 5 января и в течение суток 6 – 7 января на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха до минут 50 С и ниже.

Жителей района просят учитывать эту информацию и соблюдать меры личной безопасности. По возможности вообще воздерживаться от выхода на улицу из дома. Поскольку сейчас новогодние каникулы, многим это не составит труда. Однако отдыхают не все – кто-то работает, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность населенных пунктов. Для совет – одеваться потеплее, но в достаточно свободную многослойную одежду, выбрать теплую обувь (валенки - идеальный вариант).

Добавим, что коммунальные службы переводятся в режим особой готовности, а также медицинские учреждения.