В Железногорске 22-летний парень вернул девушке утерянный кошелек Фото: Мария ЛЕНЦ

Добрая история произошла в Железногорске в новом году. В полицию пришел 22-летний местный житель и принес кошелек со словами: нашел в магазине, хочет вернуть. В кошельке оказались наличные деньги – 10 тысяч рублей, а также банковские карты и три серебряные цепочки.

Полицейские нашли рассеянную владелицу быстро, в течение часа – наверняка по имени, указанному на банковских картах. Связались с ней. Ею оказалась девушка по имени Юлия. Она действительно потеряла свои вещи и очень расстроилась, когда обнаружила пропажу. И вдруг такая хорошая новость. Девушка поблагодарила и полицейских, и молодого человека.

- Приятно знать, что в моем городе живут такие замечательные люди, - говорит Юлия, - уверена, что все добрые поступки нам возвращаются. И надеюсь, что у того, кто нашел мой кошелек, в наступающем году исполнятся самые заветные мечты!

Стражи порядка напоминают, что найденные вещи и документы можно передать в ближайший отдел полиции. Сотрудники примут все необходимые меры к поиску владельца и возврату утраченного имущества. Будьте внимательны и следите за ценными вещами, особенно во время совершения покупок и участия в массовых гуляниях.