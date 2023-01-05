Красноярский «Поезд здоровья» отправится в свой первый рейс в новом году. Фото: КрасЖД

В свой первый в новом 2023 году рейс красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» отправляется через неделю – 14 января. Будет работать на восьми станциях края.

- Большая Кеть (Пировский район) – 14 января;

- Пировская – 15-16 января;

- Абалаково – 17 января;

- Лесосибирск – 18-21 января;

- Малая Кеть (Бирилюсский район) – 22 января;

- Суриково (Бирилюсский район) – 23-25 января;

- Кытат (Большеулуйский район) – 26 января;

- Тарутино (Ачинский район) – 27 января.

В мобильной поликлинике размещены клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения. Кроме того, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт. Пациенты могут пройти обследования и получить результаты анализов, а также проконсультироваться у врачей краевых учреждений здравоохранения и специалистов клиник федерального подчинения.

График работы поезда – с 8.00 до 18.00. При посещении специалистов необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов. Рекомендуется использовать маску во время визита к врачу.