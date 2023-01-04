В Советском районе Красноярска при пожаре погибла женщина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Красноярска 3 января произошел пожар в одной из многоэтажек. Как сообщает МЧС, загорелась квартира на первом этаже.

Все произошло после обеда. Сообщение на пульт диспетчера о ЧП поступило в 16:27. На место выехали сотрудники МЧС. По прибытию стало понятно, что пожар небольшой – горели вещи на площади 1 квадратный метр. Хозяйка квартиры выскочить не успела – её тело было обнаружено в ходе тушения. Спасти её было нельзя, нашли женщину уже мертвой.

На ликвидацию огня потребовалось 11 минут, пожар потушили в 16:38. На месте работали 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем.