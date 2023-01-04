ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае произошло из-за выезда легковушки на встречку

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае выяснили причину ДТП с четырьмя погибшими, произошедшего 3 января в Нижнеингашском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД, оказалось, что водитель Toyota выехала на полосу со встречным движением, где врезалась в грузовик Volvo.

Погибла 40-летняя водитель Toyota и 3 её пассажира: 21-летний мужчина и двое детей 10 и 13 лет.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр места ДТП, опрошены очевидцы. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе автотехнической и судебно-медицинской.

Напомним, что авария произошла днем 3 января на 1138 км автодороги Р-255 «Сибирь».