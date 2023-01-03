В Красноярском крае грузовик столкнулся с легковушкой Toyota, 4 человека погибли

ФОТО: ГУ МВД по Красноярскому краю

Страшная авария произошла в Нижнеингашском районе Красноярского края – после столкновения грузовика и легковушки Toyota погибло 4 человека. Еще один человек серьезно пострадал. Как сообщают в МВД, причины ДТП пока неизвестны.

Все произошло днем 3 января на 1138 км автодороги Р-255 «Сибирь». Каким-то образом грузовик Volvo и легковой автомобиль Toyota столкнулись. Погибли водитель и трое пассажиров легковушки, водитель грузовика получил серьезные травмы.

Скорее всего скорость была очень высокой, судя по фото Toyota сильно повреждена, её буквально вмяло в переднюю часть грузовика.

Каким образом автомобили оказались на пути друг у друга сейчас выясняют специалисты. Сейчас на месте осуществляется реверсивное движение по одной полосе.

Личности погибших устанавливаются. На место ДТП выехали руководители ГУ МВД России по Красноярскому краю. Также направлена специализированная следственно-оперативная группа краевого Главка.