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НовостиОбщество3 января 2023 8:39

В Красноярске восстановили водоснабжение 28 домов на Калинина, Камской и Архангельской

После ремонтных работ водоканал восстанавливает благоустройство по зимнему варианту
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СГК

Фото: СГК

В Красноярске после крупной коммунальной аварии в Железнодорожном районе наконец восстановлено водоснабжение 28 домов на улицах Калинина, Камской и Архангельской. Как сообщают в СГК, работы были завершены около часа ночи 3 января.

Поврежденный участок магистрального водовода под проезжей частью вывели из эксплуатации – он составлял около 70 метров. Была собрана временная схема подачи водоснабжения – она будет работать до тех пор, пока погода не позволит подключить дома к постоянному водопроводу.