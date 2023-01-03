В Красноярске восстановили водоснабжение 28 домов на Калинина, Камской и Архангельской

Фото: СГК

В Красноярске после крупной коммунальной аварии в Железнодорожном районе наконец восстановлено водоснабжение 28 домов на улицах Калинина, Камской и Архангельской. Как сообщают в СГК, работы были завершены около часа ночи 3 января.

Поврежденный участок магистрального водовода под проезжей частью вывели из эксплуатации – он составлял около 70 метров. Была собрана временная схема подачи водоснабжения – она будет работать до тех пор, пока погода не позволит подключить дома к постоянному водопроводу.