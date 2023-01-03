В Красноярск привезли лампаду с Вифлеемским огнём

Фото: красноярская епархия

В Красноярск привезли лампаду с частицей Вифлеемского огня. Как рассказали в местной епархии, её доставили из Знаменского кафедрального собора Кемерово, появившуюся там от негасимой лампады в храме Рождества Христова города Вифлеем.

Далее частичка священного огня отправится со церковнослужителями в Читу, чтобы как можно больше храмов смогли получить Вифлеемский огонь.

От лампады зажгли свечи в храме Иоанна Предтечи — теперь любой желающий может получить частичку Вифлеемского огня. Позже, огонь будет передан в храмы Красноярской епархии.