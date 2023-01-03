Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 января 2023 6:15

В Ачинске при ночном пожаре погибла женщина, еще один человек пострадал

Всего пожарные спасли 6 взрослых
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске в ночь на 3 января загорелась квартира в панельном 5-этажном доме. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, в огне погибла женщина, еще один человек получил серьезные травмы. Пожарные спасли 6 человек с лестничных пролетов и балкона.

Все произошло около 3 часов ночи. На пульт дежурного поступило сообщение, что загорелась квартира в одной из пятиэтажек. НА момент прибытия специалистов шел дым из окна 4 этажа, горели вещи.

На ликвидацию огня потребовалось 24 минуты – в 3:38 пожар был потушен на площади 18 кв.м. К борьбе с возгоранием привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

Точная причина пожара пока еще не известна, но предварительно – это неосторожное обращение с огнем.