В Ачинске при ночном пожаре погибла женщина, еще один человек пострадал

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске в ночь на 3 января загорелась квартира в панельном 5-этажном доме. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, в огне погибла женщина, еще один человек получил серьезные травмы. Пожарные спасли 6 человек с лестничных пролетов и балкона.

Все произошло около 3 часов ночи. На пульт дежурного поступило сообщение, что загорелась квартира в одной из пятиэтажек. НА момент прибытия специалистов шел дым из окна 4 этажа, горели вещи.

На ликвидацию огня потребовалось 24 минуты – в 3:38 пожар был потушен на площади 18 кв.м. К борьбе с возгоранием привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

Точная причина пожара пока еще не известна, но предварительно – это неосторожное обращение с огнем.