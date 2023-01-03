В Красноярском крае эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 44,7%

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В Красноярском крае продолжает бушевать грипп и ОРВИ. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем тг-канале, эпидемический порог заболеваемости превышен на 44,7%. Возможно намечается тенденция к снижению роста показателей. На последней неделе 2022 года зафиксировано около 19 000 заболевших, что на 20% меньше предыдущего отчетного периода.

Но утверждать о том, что рост заболеваемости снижается – еще рано. Скорее всего уменьшение числа заболевших как раз связано с новогодними праздниками – жители стали меньше обращаться за медицинской помочью, занимаются самолечением и переносят болезни «на ногах». Есть ли снижение или это искусственное уменьшение, будет понятно через несколько недель.