С красноярского водохранилища эвакуировали 65-летнего мужчину, у которого сломалась аэролодка

Фото: Мария ЛЕНЦ

С красноярского водохранилища был эвакуирован 65-летний мужчина, у которого во время поездки сломалась аэролодка. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», мужчина сам обратился за помощью к спасателям, когда понял, что запустить транспорт своими силами он не сможет.

На место выезжали спасатели Дивногорского спасательно-поискового отряда. Они обнаружили мужчину посреди водохранилища, сам бы он точно не смог добраться до берега.

Его доставили в подразделение, отогрели, напоили чаем и отпустили домой.