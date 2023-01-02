На севере Красноярского края появится новый природный заповедник Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году на севере Красноярского края откроется новый заповедник. Об этом сообщает правительство региона.

Заказник «Река Бахта» появится в Туруханском районе в окрестностях Бахты, в 70 километрах от поселка с таким же названием. Его площадь составит 27 тысяч гектаров. В состав заповедника войдут притоки реки Малая Бахтинка, Тынеп, Аяхта, Таначи и другие.

Бахта является средой обитания рыб лососевых пород. Краевые власти планируют запретить вылов в реке, кроме отдельных случаев, размещение палаточных городков, турстоянок, любое строительство и эксплуатацию судов на водоемах.

В минприроды края добавили, что коренному населению разрешат любительский лов рыбы, кроме ленка и тайменя, а также охоту и сбор дикоросов.