Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 9:33

В Норильске полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

Его жизни и здоровью ничего не угрожает
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Норильске полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

В Норильске полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильские полицейские нашли пропавшего вечером 1 января мальчика. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

12-летний мальчик живет с родителями и старшим братом в Талнахе. Вечером 1 января он поругался с последним, решил сбежать. Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели, тогда за дело взялась полиция.

Мальчика нашли инспекторы ПДН днем 2 января. Он сидел в подъезде одной из многоэтажек Талнаха. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Раньше из дома подросток не сбегал и на учете в полиции не состоял. Сотрудники МВД проводят с мальчиком и родителями профилактическую работу. Все обстоятельства ухода выясняются.