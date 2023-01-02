В Норильске полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильские полицейские нашли пропавшего вечером 1 января мальчика. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

12-летний мальчик живет с родителями и старшим братом в Талнахе. Вечером 1 января он поругался с последним, решил сбежать. Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели, тогда за дело взялась полиция.

Мальчика нашли инспекторы ПДН днем 2 января. Он сидел в подъезде одной из многоэтажек Талнаха. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Раньше из дома подросток не сбегал и на учете в полиции не состоял. Сотрудники МВД проводят с мальчиком и родителями профилактическую работу. Все обстоятельства ухода выясняются.