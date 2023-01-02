В Красноярске выступит Никита Михалков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Красноярске выступит знаменитый режиссер Никита Михалков. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Пока известны лишь цель визита, место и гонорар Михалкова. Он выступит перед публикой с художественным словом на сцене Красноярской краевой филармонии, которая и является заказчиком. Приезд режиссера обойдется в 3,3 миллиона рублей.

Тема художественного выступления пока не раскрывается. Ориентировочная дата приезда Никиты Сергеевича – 2 марта 2023 года. Подробности будут позднее.

Добавим, что последний раз Михалков посещал Красноярск 11 сентября 2021 года, тогда он приехал на боксерский поединок Александра Беспутина и Маурисио Пинтора.