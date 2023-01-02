В Красноярском крае проиндексировали социальные пособия и выплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 января в Красноярске на 5,4% проиндексировали выплаты семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, родителям и вдовам погибших военнослужащих, пенсионерам без льготного статуса и другим. Об этом сообщает пресс-служба минсоцполитики региона.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, увеличение размера пособий коснется более 1,4 миллиона жителей Красноярского края. На эти цели выделено 42,5 миллиарда рублей.

Так, больше всего в Красноярском крае в 2023 году вырастут следующие выплаты:

- краевой маткапитал за рождение третьего ребенка и последующих с 159 131 рубля до 167 724;

- ежегодное пособие на школьника для семей, проживающих в Красноярске и центральной и южной группах районов - с 2 467 рублей до 2600 рублей;

- размер единовременной матпомощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: для жителей группы центральных, южных районов и Красноярска – с 15 до 25 тысяч рублей; для второй группы территорий (Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский районы) – с 17 тыс. рублей до 27 тыс. рублей; для первой группы территорий (Норильск, Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский районы) – с 20 до 30 тысяч рублей.