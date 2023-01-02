Синоптики рассказали о погоде в январе в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Среднесибирском УГМС рассказали, чего ждать от январской погоды в Красноярске. Потепления будут сменяться похолоданиями – и наоборот.

На праздничной неделе будет теплеть – от суровых -15-20 в начале и до -5 – к Рождеству. В целом же климатический фон в первом месяце года ожидается чуть ниже климатической нормы. То есть, этот январь ожидается холоднее прошлогоднего.

После сравнительно теплого начала месяца, ориентировочно с 10 января постепенно начнет холодать. Выровняются погодные показатели лишь ближе к концу января.

Кроме того, синоптики сообщили, что не обойдется без гололеда, так что водителям нужно соблюдать осторожность. Более подробно о погоде в январе «КП-Красноярск» писала здесь.