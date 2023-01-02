В Красноярске из-за аварии без холодной воды в районе улицы Калинина остались около 30 домов

В Красноярске из-за аварии без холодной воды остались около 30 домов. Фото: СГК

Вечером 1 января в Железнодорожном районе на Калинина и ближайших улицах отключили холодную воду. Как сообщает СГК, все из-за коммунальной аварии на магистральном водоводе.

Из-за происшествия на водоводе на улице Калинина, 31А без холодной воды остались более двадцати домов по адресам:

- Калинина, 6, 12, 10, 8, 15, 17, 18, 33б, 35а, 35д, 35, 37, 31б;

- Камская, 1, 3, 5;

- Комбайностроителей, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 30, 32.

Кроме того, под отключение попали несколько домов в частном секторе на вышеупомянутых улицах, а также на Архангельской и 2-й Индустриальной. Сейчас на месте работают коммунальщики, которые устраняют последствия аварии.

В связи с ремонтом движение на дороге в районе Калинина, 31А ограничено. С 11:00 часов к домам, попавшим под отключение, организуют подвоз питьевой воды.