В Красноярске зафиксировали превышение содержания взвешенных частиц в 1,4 раза
Фото: Мария ЛЕНЦ
1 января в Красноярске зафиксировали превышение взвешенных части (пыли) в воздухе. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Специалисты продолжают мониторинг состояния воздуха в Красноярске в период НМУ. По его итогам за первый день года оказалось, что воздух в городе улучшился, но остается загрязненным.
Всему виной взвешенные частицы РМ2,5 – то есть пыль. Ее разовая концентрация превышает норму в 1,4 раза.
Напомним, что в Красноярске до 2 января действует режим неблагоприятных метеоусловий.