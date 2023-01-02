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НовостиОбщество2 января 2023 4:27

В Красноярске зафиксировали превышение содержания взвешенных частиц в 1,4 раза

Режим «черного неба» закончится 2 января
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске зафиксировали превышение содержания взвешенных частиц в 1,4 раза

В Красноярске зафиксировали превышение содержания взвешенных частиц в 1,4 раза

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 января в Красноярске зафиксировали превышение взвешенных части (пыли) в воздухе. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты продолжают мониторинг состояния воздуха в Красноярске в период НМУ. По его итогам за первый день года оказалось, что воздух в городе улучшился, но остается загрязненным.

Всему виной взвешенные частицы РМ2,5 – то есть пыль. Ее разовая концентрация превышает норму в 1,4 раза.

Напомним, что в Красноярске до 2 января действует режим неблагоприятных метеоусловий.