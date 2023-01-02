В Красноярске нашлись хозяева кролика из Покровки. Фото: t.me/pokrovka_life124

В Красноярске нашлись хозяева кролика, которого заметили на автостоянке в Покровке. Об этом сообщает телеграм-канал Pokrovka_Life124.

Напомним, что красноярцы сфотографировали одинокого зверька 1 января. Он сидел позади припаркованных машин на пересечении улиц Березина и Линейной. Предполагалось, что кролика выкинули хозяева после празднования Нового года, как уже не нужный «символ».

Оказалось же, что кролик «местный». Это выяснили жители микрорайона. Он живет у работников автостоянки. Ночью он сидит в тепле, а днем его выпускают погулять.

Фото: t.me/pokrovka_life124

Так что кролик сейчас находится в безопасности. Главное, чтобы хозяева следили за питомцем, так как эти зверьки легко могут сбежать.