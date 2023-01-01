Жители Красноярска после праздника выбросили кролика. Фото: t.me/pokrovka_life124

В Красноярске после празднования Нового года начали выбрасывать кроликов. Одинокого малыша заметили жители Покровки.

2023 год – год кролика. Люди, не задумываясь о последствиях, начали дарить друг другу или заводить зверька. Как итог вчерашние талисманы уже сегодня становятся никому ненужными только потому, что у кого-то прошло новогоднее настроение.

Одного из таких талисманов на выброс заметили в Покровке на пересечении Березина и Линейной. Фото опубликовали в телеграм-канале Pokrovka_Life124. Кролик забился на парковку. Рядом с ним какая-то еда, неравнодушные красноярцы решили совсем уж не оставлять животное на голодную смерть. Но, сколько кролика не корми, в мороз на улице в городе ему не выжить.

На канале призвали жителей частного сектора забрать зверька к себе. Но у подписчиков особой надежды на счастливую судьбу кролика нет:

- Только отметили, а уже появились бесхозные символы! А что ещё дальше будет!