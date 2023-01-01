Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 9:30

В Канске 4-летняя девочка приняла сотрудницу полиции за Снегурочку

Переубеждать ребенка девушка не стала
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Канске 4-летняя девочка приняла сотрудницу полиции со Снегурочкой. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске 4-летняя девочка приняла сотрудницу полиции со Снегурочкой. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске 4-летняя малышка приняла сотрудницу МВД со Снегурочкой. Новогодней историей поделилась пресс-служба ведомства.

Необычный случай произошел с оперуполномоченной Группы специальных технических мероприятий МВД Канска Анастасией Левочко.

Началось все с того, что Анастасия принимала участие в акции «Полицейский Дед Мороз» - в образе Снегурочки она развлекала детей коллег, которые находились на дежурстве в предпраздничные дни. В один из вечеров поступило сообщение о краже в магазине, на которое отправили девушку.

После работы со свидетелем и заявителем, она подошла к оформленной в новогоднем стиле витрине и, напевая «В лесу родилась елочка», поправила мишуру. В этот момент она встретилась взглядом с 4-летней девочкой:

- Вы же Снегурочка? Да? Вы ко мне позавчера приходили с Дедом Морозом. Вы здесь под прикрытием, да? Я вас не выдам. Никому не скажу, кто вы. Не бойтесь, - сказала девочка, после чего побежала к маме.

Анастасия не стала разубеждать девочку в канун праздника и с хорошим настроением продолжила работать:

- Это так было мило и забавно, что мне вовсе не хотелось развеивать чудесные мысли малышки обо мне. Я улыбнулась и помахала ей вслед.