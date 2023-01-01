В Канске 4-летняя девочка приняла сотрудницу полиции за Снегурочку

В Канске 4-летняя девочка приняла сотрудницу полиции со Снегурочкой. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске 4-летняя малышка приняла сотрудницу МВД со Снегурочкой. Новогодней историей поделилась пресс-служба ведомства.

Необычный случай произошел с оперуполномоченной Группы специальных технических мероприятий МВД Канска Анастасией Левочко.

Началось все с того, что Анастасия принимала участие в акции «Полицейский Дед Мороз» - в образе Снегурочки она развлекала детей коллег, которые находились на дежурстве в предпраздничные дни. В один из вечеров поступило сообщение о краже в магазине, на которое отправили девушку.

После работы со свидетелем и заявителем, она подошла к оформленной в новогоднем стиле витрине и, напевая «В лесу родилась елочка», поправила мишуру. В этот момент она встретилась взглядом с 4-летней девочкой:

- Вы же Снегурочка? Да? Вы ко мне позавчера приходили с Дедом Морозом. Вы здесь под прикрытием, да? Я вас не выдам. Никому не скажу, кто вы. Не бойтесь, - сказала девочка, после чего побежала к маме.

Анастасия не стала разубеждать девочку в канун праздника и с хорошим настроением продолжила работать:

- Это так было мило и забавно, что мне вовсе не хотелось развеивать чудесные мысли малышки обо мне. Я улыбнулась и помахала ей вслед.