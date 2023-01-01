В Красноярске на неделе потеплеет до -5 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на первой неделе 2023 года ожидается потепление. Прогноз составил GISMETEO.

1 января в Красноярске довольно холодно. Днем до -16 градусов, ночью – до -21 градуса. При этом погода безветренная и солнечная.

2-3 января ожидается около -10-11 градусов днем и -14-15 градусов ночью. Будет солнечно и без осадков. Сильного ветра так же можно не ждать.

4-5 января будут самыми теплыми днями. Синоптики обещают до -5 градусов днем и переменную облачность. Несмотря на потепление, ветер усилится незначительно, а осадков не будет вовсе. Ночью же температура будет зимней – около -12-13 градусов.

6-7 января немного похолодает. Днем не выше -7 градусов. Будет пасмурно, облачно и со снегопадами. Ветер усилится, возможны порывы до 11 метров в секунду. Ночью стабильно – до -12-13 градусов.