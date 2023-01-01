Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 8:21

В Красноярске на неделе потеплеет до -5 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на первую неделю января
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на неделе потеплеет до -5 градусов

В Красноярске на неделе потеплеет до -5 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на первой неделе 2023 года ожидается потепление. Прогноз составил GISMETEO.

1 января в Красноярске довольно холодно. Днем до -16 градусов, ночью – до -21 градуса. При этом погода безветренная и солнечная.

2-3 января ожидается около -10-11 градусов днем и -14-15 градусов ночью. Будет солнечно и без осадков. Сильного ветра так же можно не ждать.

4-5 января будут самыми теплыми днями. Синоптики обещают до -5 градусов днем и переменную облачность. Несмотря на потепление, ветер усилится незначительно, а осадков не будет вовсе. Ночью же температура будет зимней – около -12-13 градусов.

6-7 января немного похолодает. Днем не выше -7 градусов. Будет пасмурно, облачно и со снегопадами. Ветер усилится, возможны порывы до 11 метров в секунду. Ночью стабильно – до -12-13 градусов.