Красноярский певец Ваня Дмитриенко выступил на фестивале «Песня года». Фото: vk.com/pesnyagoda_official

Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко принял участие в фестивале «Песня года-2022». Он выступил с одной из своих самых известных композиций – «Лего».

Сам концерт был записан еще в начале декабря 2022 года. Но сейчас его можно посмотреть в эфире на «России 1» 1 и 2 января. Помимо Вани Дмитриенко на сцене выступали GAYAZOV$ BROTHER$, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, SHAMAN и другие.

Напомним, что Ваня Дмитриенко родился в Красноярске, но переехал в Москву. Он стал известен в 2020 году благодаря песне «Венера-Юпитер». В 2021 году стал самым юным лауреатом премии «Золотой граммофон» за всю историю.

Но о родном Красноярске Дмитриенко тоже не забывает. Он выступил с концертом 11 августа.