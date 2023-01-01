В Красноярске ночью загорелся балкон Фото: Мария ЛЕНЦ

В новогоднюю ночь в Красноярске загорелся балкон. Об этом сообщает МЧС по краю.

Возгорание произошло в 0:27 часов в многоэтажке на улице Свердловская. Загорелись вещи, но пожарные быстро потушили огонь, в 0:46 сотрудники МЧС справились с задачей. Площадь составила 1 квадратный метр.

Никто не пострадал. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Вероятно, на балкон попала петарда или другое пиротехническое изделие.

Всего в Красноярском крае в новогоднюю ночь случилось 24 пожара, 5 из них в Красноярске.