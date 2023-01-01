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НовостиОбщество1 января 2023 5:52

В Красноярске в новогоднюю ночь родились шесть детей

Девочек и мальчиков поровну
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске в новогоднюю ночь родились шесть детей

В Красноярске в новогоднюю ночь родились шесть детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью 1 января 2023 года в Красноярске на свет появились 6 детей. Об этом рассказали в краевом минзрдаве.

Три ребенка появились на свет в роддоме 20-й больницы. Первым малышом стал мальчик, который родился в 01:18 часов 1 января. Его рост составил 49 сантиметров, а вес – 2,6 кг. А 02:40 родилась девочка. Третьим ребенком так же стала девочка.

Ночью в перинатальном центре на свет появился мальчик. Еще один мальчик утром 1 января родился в роддоме №4, а в 5-м роддоме на свет появилась девочка. Таким образом, в новогоднюю ночь в Красноярске родились 3 мальчика и 3 девочки. По одному ребенку в эту ночь приняли в перинатальных центрах Ачинска и Норильска. Оба мальчики.

Напомним, что в ночь 1 января 2022 года в Красноярске на свет появились 12 малышей – 9 мальчиков и 3 девочки.