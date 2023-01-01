Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 4:03

В Красноярске продолжают решать проблемы обманутых дольщиков

После вмешательства прокуратуры в эксплуатацию введут четыре объекта
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске продолжают решать проблемы обманутых дольщиков

В Красноярске продолжают решать проблемы обманутых дольщиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярске продолжат решать проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Четыре проблемных дома введут в эксплуатацию уже в новом году. Это «СЗ «Преображенский 11», «СЗ «Преображенский 12», «СЗ «Преображенский 13» и «Наш дом». А совсем скоро новоселье справят жильцы дома №10 в Солонцах-2.

Кроме того, в текущем году планируется завершить строительство домов застройщиков ООО «Сибинвест», ООО «Спецстрой», ООО «Стройресурс», ООО «Монтаж-Строй», ООО «Зодчий», ООО «Емельяновская слобода», ООО «Стройиндустрия». Нерешенных остается вопрос по 36 объектам в Емельяновском районе, Октябрьском, Свердловском, Железнодорожном районах Красноярска, и Дивногорска.

Однако ситуация остается под контролем прокуратуры. Для собственников проблемных квартир остаются актуальными такие меры защиты прав, как денежные выплаты и договоры уступки.