В Красноярске продолжают решать проблемы обманутых дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярске продолжат решать проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Четыре проблемных дома введут в эксплуатацию уже в новом году. Это «СЗ «Преображенский 11», «СЗ «Преображенский 12», «СЗ «Преображенский 13» и «Наш дом». А совсем скоро новоселье справят жильцы дома №10 в Солонцах-2.

Кроме того, в текущем году планируется завершить строительство домов застройщиков ООО «Сибинвест», ООО «Спецстрой», ООО «Стройресурс», ООО «Монтаж-Строй», ООО «Зодчий», ООО «Емельяновская слобода», ООО «Стройиндустрия». Нерешенных остается вопрос по 36 объектам в Емельяновском районе, Октябрьском, Свердловском, Железнодорожном районах Красноярска, и Дивногорска.

Однако ситуация остается под контролем прокуратуры. Для собственников проблемных квартир остаются актуальными такие меры защиты прав, как денежные выплаты и договоры уступки.