Главный тренер красноярского ФК «Енисей» Артем Горлов покинул клуб. Фото: vk.com/fcenisey

Артем Горлов покинул красноярский ФК «Енисей», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба «Львов».

Горлов возглавил красноярскую команду летом 2022 года. По его руководством «Енисей» к концу года набрал 34 очка в 20 матчах, сейчас клуб занимает 4 место в турнирной таблице первой лиги. Куда именно уходит Горлов не сообщается, но известно, что это будет клуб Премьер-лиги. Кто займет место главного тренера сибиряков пока неизвестно.

31 декабря Горлов прокомментировал свой уход из «Енисея». Он поблагодарил всех за поддержку, а также пожелал уже бывшей команде удачи:

- Хочется выразить огромные слова благодарности красноярскому клубу: руководству, футболистам, сотрудникам, ну и, конечно же, болельщикам. Спасибо вам за поддержку на выездных и домашних матчах, вы гнали команду вперед и вы по праву самые лучшие! «Енисей» — это как первая любовь, которая навсегда останется в моём сердце. Именно красноярский клуб стал, своего рода, трамплином для меня. Желаю «Енисею» новых побед и добиться максимальных результатов, которые клуб заслуживает. До новых встреч!