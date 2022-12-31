В Туве переводят на национальный язык правила дорожного движения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве решили обратиться к помощи лингвистов, чтобы перевести на национальный язык правила дорожного движения. Это – одна из мер, которая должна решить проблему городского транспорта в столице республики.

В Кызыле в настоящее время живут более 125 тысяч человек. Действуют 19 городских маршрутов и 11 межмуниципальных. Трудности существуют и с автопарком (хотелось бы обновить его), и с системой автоперевозок, и с водителями. По словам главы города Карима Саган-оола, чтобы привлечь соискателей предприятие «Кызылгортранс» повысило зарплаты водителям до 64 тысяч рублей, бесплатно обучает на категорию «Д» с последующим трудоустройством, но из десятка претендентов только один успешно сдает экзамен. Большую роль играет языковой барьер. Для решения проблемы, мэрия заключила договор с лингвистами, чтобы перевести правила дорожного движения на тувинский язык.

Специалисты администрации города разрабатывают новые меры для повышения качества перевозок. В частности, вместе с ГИБДД организовывают рейдовые мероприятия для контроля над работой водителей автобусов.