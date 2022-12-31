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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 7:00

В Красноярском крае спасатели выручили из трудной ситуации отца и сына

История закончилась благополучно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае спасатели выручили из трудной ситуации отца и сына

В Красноярском крае спасатели выручили из трудной ситуации отца и сына

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне вечером, 30 ноября, в районе Берешского водохранилища в Шарыповском районе сломался легковой автомобиль. Внутри находились 39-летний мужчина и 11-летний мальчик. Самостоятельно добраться до дома они не смогли бы – далеко, морозно. Требовалась эвакуация.

Звонок на телефон экстренной службы – и вот уже спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда помчались на место. Отец и сын были рады их увидеть. А потом искренне поблагодарили спасателей, доставивших их домой.

Служба спасения Красноярского края рекомендует жителям региона перед выездом проверять техническое состояние автомобиля и постоянно с собой иметь средства связи. Особенно это актуально в тех случаях, когда с вами находятся дети.