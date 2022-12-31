В Красноярске построили новое здание для драмтеатра Пушкина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске строители завершили строительство нового здания для драматического театра имени Пушкина. Это одноэтажный технический корпус, в котором будут размещены цеха для изготовления декораций – сварочный, токарный, столярный. Необходимость в этом возникла давно, ведь театр развивается, ему нужны современные технологии. Поэтому и было принято такое решение, возводить корпус начали в августе 2021 года.

Но это еще не все: рабочие троят еще одно здание – для новой сцены и арт-кафе. Стены уже есть, перекрытие тоже, отопление подведено, так что внутренние работы можно продолжать, независимо от погоды. А сдать его планируют летом наступающего года.

Остается добавить, что средства выделены из краевого и федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» - 460 миллионов рублей.