В Красноярском крае 31 декабря запустили еще 44 камеры фиксации нарушения ПДД на дорогах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 31 декабря для автомобилистов сделан подарок – заработали еще 44 камеры фиксации нарушений ПДД на дорогах. Как рассказали в КрУДор, камеры будут следить за следующими нарушениями: нарушение скоростного режима, проезд на красный, проезд стоп-линии на красный, выезд на встречку, проезд, поворот или разворот там, где знаки и разметка это запрещают, проезд легковушек по автобусной полосе в то время, когда это запрещено.

Помимо этого камеры теперь могут видеть, что водитель и пассажиры не пристегнуты, а также будут реагировать на выключенные фары и габаритные огни. Проверять наличие страховки у автомобиля камеры пока не могут.

Отметим, что камеры установлены: 7 в Красноярске, по 3 в Канске и Ачинске, по 2 в Минусинске, Лесосибирске и Железногорске, один в Енисейске. По одной на трассах в Ужурском, Шарыповском, Енисейском и Емельяновском районах.

Где именно появились камеры можно посмотреть на сайте КрУДора