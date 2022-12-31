Под Красноярском в ДТП на встречке с двумя грузовиками и иномаркой погибло два человека

Фото: ГИБДД

30 декабря на 101 км дороги Р-257 «Енисей» (за Дивногорскомм) в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погибло два человека. Как сообщают в ГИБДД, иномарка Honda выехала на встречку, чтобы обогнать большегруз Scania, не успела вернуться в собственную полосу и лоб в лоб столкнулась с КАМАЗом.

На видео с регистратора видно, что Honda успевала вернуться в собственную полосу, что-то ей помешало это сделать – колея? Легковушку начало заносить и разворачивать, авто врезалось в ограждение дороги, а затем машину вынесло прямиком на КАМАЗ. Столкнувшись с грузовиком, машину отбросило в Scania.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что же все-таки случилось во время возвращения легковушки в свою полосу, мог ли КАМАЗ успеть затормозить и другие обстоятельства.