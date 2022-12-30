В Красноярске на новогодней ярмарке продавец напоил 16-летнего подростка алкогольной медовухой

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В Красноярске на одной из новогодних ярмарок продавец напоил 16-летнего парня медовухой. Подросток не знал, что в этом напитке содержится алкоголь, сначала он отказался, но торговец все же его убедил попробовать напиток. Теперь в этой ситуации разбираются специалисты Роспотребнадзора.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава ведомства Дмитрий Горяев, с жалобой на продавца обратился школьник. Он сообщил, что продавец, получив отказ, не стал быстро сдаваться. Ради возможной продажи товара он начал приводить аргументы, мол, «гриппом не заболеешь». После вполне убедительных аргументов один из подростков решился попробовать медовуху. Парень был удивлен после дегустации, что в напитке содержится алкоголь.

Правда возникает вопрос: почему, прежде чем пить незнакомые по названию и составу напитки, школьник не узнал его состав ни у продавца, ни в интернете. Ведь помимо алкоголя там мог содержаться какой-либо аллерген.

Жалоба была принята, специалисты начали разбираться в этой ситуации.