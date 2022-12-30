Красноярцев и дивногорцев приглашают посетить новогодние локации

Световые инсталляции. Фото предоставлено компанией

Жителей Красноярска и Дивногорска, а также гостей этих городов приглашают посетить новогодние площадки от компании Эн+. Так, в Дивногорске на набережной начал работать огромный ледовый лабиринт. Локация площадью почти 1 тыс. кв. м с горками и подсветкой разместилась в одном из самых популярных мест для прогулок c с видом на Енисей и живописные горы. Гости могут не только отдохнуть здесь всей семьей, сделать эффектные фото, но и принять участие в эко-квесте. На локации размещены стенды с подробным описанием правил и заданиями для участия, выполнив которые вы становитесь участником розыгрыша подарков. Также проверить свои эко-знания можно будет до 13 января сыграв в новогодний онлайн-квест. Городок будет работать декабря до 15 февраля 2023 года. Приходите гулять и загадывать новогодние желания!

В Дивногорске рядом с ледовым лабиринтом и в Красноярске на площади Мира компания установила световые инсталляции. Центральным объектом каждой площадки является пятиметровый световой тоннель Алюминиевые каркасные конструкции произведены в Санкт-Петербурге. Всего в одной световой композиции используется 15 000 лампочек-диодов. Наряду с тоннелями установлены огромные новогодние фонари, деревья из ярких лампочек и фигуры медведей. Световые инсталляции будут работать до 10 марта 2023 года.

Ледовый лабиринт. Фото предоставлено компанией

Отметим, что в этом году подобные ледовые городки появились и в других городах – в Иркутске, Миассе. Предприятия Эн+ традиционно поддерживают просветительские, благотворительные и социальные акции. Основы социальной ответственности бизнеса много лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска.

КОНКРЕТНО

Полное расписание мероприятий для детей:

- Дивногорск (Административная площадь): 4-6 января, 13.00 – 15.00,

- Красноярск (каток о.Татышев): 4-6 января, 17.00 – 19.00.

В программе: анимационная программа, любимые персонажи, игры и конкурсы, сладкие сюрпризы. С афишей новогодних праздников можно познакомиться здесь.