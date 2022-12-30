В Красноярском крае участковую полиции подозревают в избиении женщины за отказ обвинить сожителя в двойном убийстве

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уяре, Красноярский край, 26-летнюю сотрудницу полиции подозревают в избиении женщины, которая наотрез отказалась обвинить своего любимого в двойном убийстве. Как сообщили в СК, мужчина был невиновен, но участковая была намерена сделать из него убийцу.

24 ноября в Уяре было заведено уголовное дело по двойному убийству. На тот момент у сотрудников не было подозреваемых, кто мог бы совершить такое преступление, проводились оперативно-розыскные мероприятия. К поиску преступника была привлечена и 26-летняя участковая. Она помогала проверять подозрительных личностей – тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности. Решив не заморачиваться с поисками настоящего убийцы, она просто задумала «повесить» преступление на первого, кто подвернулся из этого списка. Но просто так же это сделать нельзя, нужна доказательная база, иначе кто поверит, что этот человек что-то совершил?

Выбрав в качестве «жертвы» одного из местных жителей, она 25 ноября на личном авто привезла в опорный пункт полиции его сожительницу. Она хотела заставить женщину обвинить своего любимого в убийстве, хотя он, как выяснилось, к этому делу вообще никакого отношения не имел.

Сожительница фальшивого убийцы отказалась давать ложные показания, тогда участковая начала на нее давить: сначала психологически, а затем и подключила физическую силу. Сотрудница полиции, по версии следствия, избила женщину кулаками и ногами, нанося удары по телу.

О том, что сотрудница полиции могла избить женщину, узнали в прокуратуре. Была проведена проверка, после чего было заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Теперь участковой грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что настоящий убийца был найден, его арестовали