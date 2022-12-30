В Норильске из-за жалоб соседей на вонь из квартиры выселили хозяйку 15 собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске женщина лишилась квартиры из-за чрезмерной любви к животным – в муниципальной однокомнатной квартире она держала 15 собак. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов по Красноярскому краю.

На вонь и шум из квартиры неоднократно жаловались соседи. Они предлагали женщине решить конфликт мирным путем – отдать собак в приют. Однако любительница животных все просьбы пропускала мимо ушей.

Тогда соседи обратились в суд. Они потребовали выселить женщину и запретить содержание собак в помещении. Решение было вынесено в пользу недовольных жильцов дома, и в отдел судебных приставов направили исполнительный лист.

Женщину предупредили о вынесенном решении и рассказали, что произойдет в случае, если решение не будет исполнено. Однако жительница Норильска требования суда проигнорировала.

В результате покинуть квартиру ей пришлось под контролем приставов. Сейчас она живет с сыном, а собаки – в приюте.