В Красноярске планируют открыть производство для утилизации автомобильных покрышек

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В Красноярске администрация планирует открыть производство для утилизации автомобильных покрышек. Как сообщили в пресс-службе, сейчас идет поиск подходящей территории.

Чтобы открыть производство для утилизации, нужен цех площадью от 150 до 200 квадратных метров. Он должен быть на удалении от жилых домов, с хорошей вентиляцией и высокими потолками. Также сейчас решается вопрос с необходимым оборудованием и получением лицензии.

Вся техника планируется покупаться в лизинг. Рассчитываться за него можно будет из выручки с продажи продукции производства, например, покрытия из резиновой крошки, которую используют для детских площадок.