Красноярец позвал избранницу замуж во время светомузыкального шоу в сквере

Фото: пресс-служба РУСАЛ

Красноярцы, Наталья Успенская и Сергей Черненко, пришли в сквер Казачий посмотреть на запуск светомузыкальных шоу. Система запускает несколько программ различной тематики, в том числе с романтической музыкой. Как рассказывают очевидцы, Сергей пригласил Наталью на танец, вручил букет цветов. И когда возле танцующей пары на снегу появилась надпись: «Выходи за меня», Сергей встал на колено, достал кольцо и позвал Наталью замуж. Она ответила: «Да!»

- И хотя мы вместе уже 10 лет, этот романтический эпизод был полной неожиданностью, - призналась Наталья.

Наталья Успенская и Сергей Черненко. Фото: пресс-служба РУСАЛ

Секрет появления романического оборудования стоимостью, кстати, 13,5 миллионов рублей, раскрыл Дмитрий Дмитриев, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа. - Подобное оборудованное общественное пространство первое в Красноярске. Мы надеемся, что это новое светлое место города понравится жителям и будет создавать праздничное настроение постоянно. Для нашей компании особенно важно улучшать инфраструктуру Советского района, потому что здесь живет большинство сотрудников компании, - рассказал Дмитрий Дмитриев.

Справка «КП»

Когда-то здесь был рынок, потом автостоянка. «Комсомолка» как-то даже проводила на этом месте субботники с администрацией района. Сквер Казачий начали благоустраивать в 2022 году, завершена первая очередь: уложили брусчатку, пешеходные асфальтовые дорожки, установили скамейки, урны, световые опоры. На 2023 год запланирована вторая очередь - появится спортивная и детская площадки.

В будущем в сквере Казачий будет работать уличное радио, а по вечерам будет светодинамическое шоу. Программы разные, в том числе шоу с предложением руки и сердца. Так, что влюбленные, запишите адрес и идею!