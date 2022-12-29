Уволился глава агентства по гражданской обороне и ЧС Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно о кадровых изменениях в правительстве Красноярского края. С поста руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона уволился Евгений Мусс. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства края.

В документе указывается, что заявление было написано Евгением Муссом с формулировкой «по собственному желанию». Губернатор Александр Усс подписал распоряжение об отставке 26 декабря, в тот же день оно вступило в силу. Пост чиновник покинет 9 января, у него есть время на то, чтобы передать дела. Кто станет его преемником, пока не сообщается.

Добавим, что на своем посту Евгений Мусс проработал более трех лет, его назначили в ноябре 2019 года.