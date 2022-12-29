В Красноярском крае направили в суд дело о массовых пожарах 7 мая 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинском районе направили в суд уголовное дело о халатности, в результате которой случился массовый пожар, погиб человек, а сумма материального ущерба превысила 49 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, обвинение предъявили сотруднику энергоснабжающей организации.

По версии следствия, обвиняемый не подготовил оборудование к пожароопасному периоду в весеннее время. Не дал задания подчиненным очистить территорию от горимых отходов и сухой травы, не включил участок местности в районе расположения комплектно – трансформаторной подстанции наружной электроустановки в перечень пожароопасных участков, не организовал на нем противопожарные мероприятия.

7 мая во время штормового ветра опора воздушной линии наклонилась, одна из линий электропередач с изолятором оторвалась от места крепления и упала на землю. В результате короткого замечания загорелась трава, огонь перекинулся на жилые дома.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рыбинский районный суд.