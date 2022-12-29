В Железногорске компания устала угонять чужую «Волгу». Фото: МВД

Нарочно не придумаешь: трое молодых железногорцев все силы положили на попытку угнать чужую «Волгу». А силенок хватило только на то, чтобы дотолкать ее до соседнего двора. Криминальная история в духе киножурнала «Ералаш» произошла накануне. О ней «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

В дежурную часть обратился мужчина и сообщил: вышел ночью на балкон, а старенькой «Волги» на месте не увидел. Зимой он ею не пользуется, аккумулятор разряжен. Кому понадобилась старушка? На место выехала следственно-оперативная группа. Вместе с владельцем полицейские обнаружили ГАЗ в соседнем дворе. Не сама же она туда перебралась?

Вскоре личности горе-угонщиков были установлены. Компания из трех человек, два парня по 23 года и из 19-летняя подруга, в состоянии алкогольного опьянения отправились гулять. Заметили машину и решили прокатиться. Поднажали на ручку двери – она и открылась. В замке зажигания заметили ключи. Загрузились в салон, но завести не могли, сколько ни старались.

Тогда решили так: один рулит, двое других толкают. Меняя друг друга, они добрались до соседнего двора, устали, махнули рукой на колымагу и отправились дальше искать приключения уже пешком.

Уголовное дело заведено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Все трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.