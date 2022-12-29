Красноярец предложил своей девушке руку и сердце во время светомузыкального шоу. Фото: РУСАЛ

В Красноярске в сквере Казачьем состоялось светомузыкальное шоу. Сквер находится на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая.Там установили специальное оборудование, смонтировали его, заранее сообщили жителям города о предстоящем представлении. Народу собралось достаточно много, приятная атмосфера, романтика, предвкушение наступающих праздников. Играет музыка.

И тут молодой человек из числе зрителей приглашает свою девушку танцевать. Она ничего не подозреваем и соглашается. И тут неожиданно софиты рисуют на снегу цветную надпись «Выходи за меня». И дальше – волнующая классика: мужчина встает на одно колено и протягивает избраннице кольцо. Что же она ответила? Конечно «да».

Как рассказывают Gornovosti, Наталья Успенская и Сергей Черненко вместе уже десять лет и счастливы. Однако такой шаг Сергея стал для Натальи полной неожиданностью, она не могла не согласиться.