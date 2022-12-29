Мастер-классы, новогодняя лотерея и концерты: красноярцев приглашают за праздничным настроением в креативное пространство «Индустрия»

Группа «Кэдди пахнет деревьями». Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

В центре Красноярска на прошлой неделе открылось пространство «Индустрия», где можно купить интересные и уникальные товары местных мастеров и зарядиться новогодним настроением. Напоминаем, площадка находится в помещении креативного кластера «Квадрат» на улице Ады Лебедевой, 93в.

Перед праздничными каникулами организаторы пространства – Сибирский институт развития креативных индустрий – для красноярцев и гостей города подготовили новогодний календарь событий.

Так, сегодня, 29 декабря, состоится музыкальный вечер с группой «Кэдди пахнет деревьями». Ребята из самой поэтичной группы Красноярска сыграют акустический концерт. Начало в 19.00.

А 30 и 31 декабря в пространстве предложат новогоднюю скорую помощь тем, кто еще не успел упаковать приобретенные подарки. Два дня там будут работать гуру упаковки, которые добавят волшебства в заготовленные сюрпризы и сделают это быстро, аккуратно и красиво.

Еще один подарок для покупателей – новогодняя лотерея. Она проходит до 31 декабря. Для участия нужно совершить покупку и сохранить чек. Счастливчика, который получает подарки от сети партнеров «Индустрии», выбирают каждый день. В числе призов билеты на спектакли в драматический театр им. А.С. Пушкина, концерты краевой филармонии, кино в «Синема Парк» и «Дом кино», вкусные подарки от «AllYouNeed» и «Снежный кофе» и другие.

А 5 января мастер-класс проведет художница Анастасия Рыбакова. На фотографии - на выставке художницы. Фото: Сибирский институт развития креативных индустрий

Креативное пространство работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Исключением станут 31 декабря, когда оно будет открыто до 15.00, и 1-3 января – в эти дни пространство будет закрыто. А уже с 4 января «Индустрия» будет работать в обычном режиме.

Первым мероприятием на новогодних каникулах станет акустический музыкальный вечер с Артуром Романовым 4 января. На следующий день, 5 января, мастер-класс проведет художница Анастасия Рыбакова. Она расскажет и покажет, как создавать открытки своими руками и как с их помощью знакомиться с интересными людьми. Кстати, уже сейчас в креативном пространстве проходит персональная выставка Анастасии «Установлено, что они обладают самосознанием». Художница вдохновилась псевдонаучным фильмом «Вода», утверждавшим, что вода имеет свойство считывать эмоции и в зависимости от них принимать форму. В результате появилась серия графических работ о снеге и межчеловеческих отношениях. Экспозиция работает до 13 января, а все выставленные работы также можно купить. Завершит праздники в «Индустрии» поэтический вечер с Полиной Мельниковой – одной из ярчайших представителей красноярского поэтического сообщества. Он состоится 8 января.

Отметим, что вход на мероприятия в креативном пространстве «Индустрия» свободный все предновогодние и праздничные дни. Узнать расписание событий можно в афише сообщества Сибирского института развития креативных индустрий ВКонтакте. Кроме того, можно подписаться на рассылку мероприятий event-календаря.