В Красноярске в ТРЦ «Планета» снова открылся магазин Mango. Фото: пресс-службы "Планеты"

В Красноярском торгово-развлекательном центре «Планета» вновь открылся магазин одежды популярного бренда Mango. Несколько месяцев назад в числе прочих объявил об уходе из страны, теперь вернулся. Те, кто раньше был в числе постоянных покупателей, наверняка довольны.

Открытие магазина состоялось сегодня, 29 декабря, сообщают Sibnovosti со ссылкой на пресс-службу «Планеты». В ассортименте бренда, как и прежде, повседневная, классическая и спортивная одежда для детей и взрослых. А также обувь и аксессуары.

Добавим, что в предпраздничный период и во время новогодних каникул «Планета» изменит часы работы, чтобы у гостей торгового центра было больше времени на отдых и шопинг. Торговые галереи будут работать 31 декабря с 10 до 20 часов, 1 января – с 13 до 22 часов. Гипермаркет «О кей»: с 28 по 30 декабря – круглосуточно, 31 декабря – до 21 часа, а 1 января – с 13 до 23 часов.