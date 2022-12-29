Для детей-сирот в Красноярском крае в 2022 году купили 1020 квартир

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В Красноярском крае с начала 2022 года для детей-сирот купили 1 020 квартир, что на 111 больше запланированного. На покупку недвижимости из бюджета региона и страны было выделено 2,5 миллиарда рублей, сообщает правительство края.

Новые квартиры купили в 48 районах, причем больше половины жилья пришлось на Красноярск – 541.

Кроме получения непосредственно недвижимости, для детей-сирот в крае действует еще два механизма: получение жилищного сертификата или строительство муниципального жилого дома.