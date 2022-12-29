Пригородные вокзалы в Красноярском крае украсили живые ели и светящиеся фигуры оленей

Фото: КрасЖД

Новогодние украшения, елки и гирлянды украсили шесть железнодорожных вокзалов Красноярского края. Праздничное настроение подарят остановки на станциях Енисей, Злобино, Уяр, Иланская, Минино и Чернореченская, сообщает КрасЖД.

Все инсталляции сотрудники создавали своими руками: вешали гирлянды и устанавливали объемные фигуры.

Фото: КрасЖД

Например, живая ель украшает центральный вход станции Иланская круглый год, однако накануне праздника ее украсили игрушками и включили гирлянды. Там же появился светящийся рождественский венок.

На вокзале станции Чернореческая установили фотозону со сказочными оленями, а объемные фигуры создают новогоднее настроение на привокзальной площади в Красноярске.