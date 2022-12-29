В Канске мужчина выдумал целую историю, чтобы не отвечать за вождение в пьяном виде

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейским пришлось изрядно потрудиться, чтобы доказать вину водителя, который сел за руль выпившим. Мужчина придумал целую историю, чтобы избежать наказания, сообщает ГУ МВД по региону.

«Лексус», который двигался «волной», да еще и с одной перегоревшей фарой, полицейские заметили вечером на одной из улиц города. Когда дали знак остановиться, машина резко свернула в проулок. Инспекторам понадобилось меньше минуты, чтобы доехать до иномарки. Однако внутри уже никого не было, лишь рядом прогуливался мужчина с ребенком.

Как он рассказал полиции, машина была не его, за рулем он не сидел, просто случайно оказался рядом. Более того, лично видел водителя, который выскочил из-за руля и скрылся в неизвестном направлении.

К сожалению, алиби быстро развалилось – в салоне нашелся сотовый, на котором были фото и видео «случайного прохожего». Кроме того, отпечатки пальцев указывали на то, что именно он быстро оставил машину, а следом за ним выбежал и ребенок-пассажир.

Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, за что на него составили административный протокол, а транспорт забрали на спецстоянку. Оказалось, это уже повторное подобное нарушение, и прав у водителя тогда не было.

Чтобы вернуть машину и избежать наказания, мужчина решил выдумать новое алиби. Мол, отпечатки и телефон остались в машине, потому что был пассажиром. А за рулем сидел коллега, машина тоже его. Товарищ по работе за плату согласился подтвердить рассказ и даже готов был показать весь маршрут движения.

Впрочем, затея провалилась. Водитель должен будет отработать 300 часов обязательных работ и в ближайшие 2,5 года не садиться за руль.