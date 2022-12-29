В Красноярске федерального судью приговорили на 13 лет за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

Вынесен приговор бывшему федеральному судье, которого признали виновным в получении крупной взятки. Ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс штраф в пятикратном размере от размера взятки – 6 миллионов рублей. А выйдя на свободу, он не сможет занимать какие-либо должности на госслужбе в течение пяти лет.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. История такова: в феврале 2019 года судья занимался уголовным делом по статье о наркотиках. Это категория тяжких преступлений, сроки за них предусмотрены большие. Подсудимый – гражданин Кыргызстана.

8 февраля в рабочий кабинет судьи вошла адвокат и принесла деньги в размете 1,2 миллиона рублей. Это – цена за мягкое наказание наркосбытчику, плюс после вынесения приговора его должны были депортировать на родину. Однако нагрянули сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.

Подсудимый экс-судья вину не признал, в содеянном не раскаялся и наверняка будет обжаловать свой приговор. А вот посреднице-адвокату еще в июле 2021 года вынесен приговор – 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 3,6 миллиона рублей.