Освещение провели еще на 12 улиц Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске провели уличное освещение вдоль 12 дорог. Работы завершены в четырех переулках поселка Таймыр (под Красноярском): Авамском, Аманатском, Куксинском и Нефтяном, сообщает администрация города.

Вновь стало светло по улице Торговой и на части Ленинградской, куда раньше фонари не ставили.

Помимо этого, безопаснее стало ходить по следующим адресам:

- остановка «Поселок Овинный» от Становой, 11;

- остановка в Ленинском районе от спорткомплекса «Здоровый мир» по Пархоменко, 7 до остановки «Поликлиника»;

- по Рейдовой, 57б;

- район Дворца Культуры по Коломенской;

- район гимназии №6 по Вавилова, 92.

Современная подсветка появилась в этом году также на всех отремонтированных участках дорог.